Беларусь может предоставить территорию у границы Украины для размещения военной базы России

Из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессор использует для своей военной базы.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Поскольку Беларусь мало использовала свою технику, то она в значительно лучшем состоянии, чем в России.

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Белорусская техника может оказаться на Донецком или Херсонском направлениях

Не исключено, отметил Громов, что впоследствии белорусское вооружение и техника могут оказаться в Украине, например, – на Донецком или Херсонском направлениях.

В Генштабе отметили, что на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области, это Черниговское направление, активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

Не исключено, что в рамках существования так называемого Союзного государства эту территорию могут предоставить для военной базы России,

– подчеркнул бригадный генерал.

С территории Беларуси могут перекидывать в Украину ДРГ

Украинские военные подтвердили: угроза использования территории и воздушного пространства Белоруссии агрессором. Однако пока речь идет только о ракетных обстрелах и опрокидывании на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп. Цель ДРГ – совершать диверсии на путях логистического обеспечения наших войск.

Признаков масштабного наступления Беларуси против Украины на обширной территории пока нет. Однако белорусы продолжают проводить демонстративные действия, чтобы предотвратить опрокидывание наших подразделений на иные направления.

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В ГУР убеждены, что пока угрозы из Беларуси нет

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что о масштабном вторжении со стороны Беларуси не говорится. Тем не менее, Буданов заверил, что украинские защитники постоянно проводят мониторинг ситуации и готовы к любому сценарию событий.

Если у белорусского командования появится приказ атаковать Украину, то, говорит глава ГУР, разведка об этом узнает обязательно.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко

Ранее в Генштабе сообщалось, что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и совершение диверсий.

По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только у границ с Украиной, но и у границы с Польшей и Литвой.

Также в Минобороны рассказали интересный факт: чтобы произвести впечатление на ВСУ, белорусы поставили у украинской границы танки – правда, это только деревянные муляжи.

Больше о деревянных "танках" в Беларуси узнайте в видео:

Аналогичное мнение высказали ранее и в МВД. В ведомстве говорят, что у Беларуси пока недостаточно сил для наступления на украинскую территорию. Также белорусам не хватает вооружений, навыков и мотивации.