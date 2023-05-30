Даже ОМОН будет сидеть в ожидании: что произойдет с Беларусью после смерти Лукашенко
В последние недели ширится много слухов о возможных серьезных проблемах со здоровьем у белорусского диктатора Александра Лукашенко. Его смерть может стать катализатором изменений в стране.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что после смерти Лукашенко у белорусов будет два варианта: либо к власти придет уже достаточно многочисленная белорусская оппозиция, либо Россия.
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Белорусская оппозиция не сможет управлять страной отдаленно
По словам Шейтельмана, если белорусам повезет и Лукашенко умрет, то с юга на Минск должны выдвинуться подразделения Полк Калиновского, а с севера – легитимное правительство во главе со Светланой Тихановской.
"Спокойно, без оружия, ведь все белорусы будут сидеть дома, включая военных, ОМОНовцев и полицейских и ждать, как все это закончится. Лукашенко организовал такую систему власти, что никто и не двинется без него. Все будут ждать, когда появится кто-то более сообразительный и возьмет власть в свои руки", – отметил политтехнолог.
Михаил Шейтельман о Беларуси без Лукашенко: смотреть видео
Если белорусская оппозиция не будет делать политические заявления, не будет ждать сложа руки, а сразу поедет в Минск и провозгласит новым президентом Тихановскую, то ее власть обязательно признает Запад. Шейтельман уверен, что Польша заявит, что в случае попытки свергнуть правительство Тихановской, она введет войска.
Если белорусская оппозиция будет "руководить" из Вильнюса, то с ними никто не будет считаться. В то же время, полк Калиновского может обеспечить безопасность для оппозиционеров и освободить политических заключенных режима Лукашенко.
Что известно о состоянии Лукашенко
- Первые слухи о возможной болезни в Лукашенко появились после парада 9 мая. У него был болезненный вид и перебинтованная рука.
- Белорусские СМИ сообщали, что внутри места он даже был госпитализирован в президентскую клинику в Дроздах.
- Недавно белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко был экстренно госпитализирован после встречи Путиным. В то же время эта информация не подтверждается ни из каких официальных источников.