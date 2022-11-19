Жданов сообщил, какое оружие Лукашенко передает Путину
К сожалению, не только Украина получает военно-техническую помощь от своих союзников. Россия также получает вооружение от стран-сателлитов, которые с ней сотрудничают, в частности от Беларуси.
Так, Беларусь предоставляет стране-агрессору танки, грузовики "Урал" и боевые машины пехоты. Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Сколько техники Лукашенко передал Путину
В прошлом месяце режим Лукашенко передал России 211 единиц военной техники,
– сообщил военный эксперт.
По его словам, военную технику для передачи Кремлю брали из двух баз резервов Беларуси, а именно:
- 969 база резерва танков, расположенная в поселке городского типа в Любанском районе Минской области Беларуси;
- 288 база резерва автомобильной техники, расположенной в городе Старые дороги, также в Минской области.
"С этих двух баз по приказу Лукашенко техника снимается с хранения, приводится в технически исправное состояние и передается вооруженным силам России", – рассказал Жданов.
Он также добавил, что из Беларуси технику направляют в Ростовскую область России вблизи границы с Донецкой областью. Там находится железнодорожное сообщение для завоза военной техники врага на территорию Украины.
Какую конкретно технику Беларусь передала России
В качестве военно-технической помощи режим Лукашенко поставил стране-агрессору следующие единицы вооружения:
- танки Т-72А – 98 единиц;
- боевые машины пехоты БМП-2 – 40 единиц;
- БМП-2 без башен – 20 единиц. Возможно, Россия будет устанавливать на БМП какие-то свои огневые модули;
- грузовики "Урал" – 53 единицы.
Жданов рассказал, какое оружие Беларусь предоставила России: смотрите видео
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