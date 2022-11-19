Так, Білорусь надає країні-агресорці танки, вантажівки "Урал" та бойові машини піхоти. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

Зверніть увагу У Білорусі формують угруповання військ Союзної держави: чи є загроза нападу

Скільки техніки Лукашенко передав Путіну

Минулого місяця режим Лукашенка передав Росії 211 одиниць військової техніки,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, військову техніку для передачі Кремлю брали з двох баз резервів Білорусі, а саме:

969 база резерву танків, яка розташована в селищі міського типу в Любанському районі Мінської області Білорусі;

288 база резерву автомобільної техніки, яка розташована в місті Старі дороги, що також в Мінській області.

"З цих двох баз за наказом Лукашенка техніка знімається зі зберігання, приводиться у технічно справний стан та передається збройним силам Росії", – розповів Жданов.

Він також додав, що з Білорусі техніку направляють до Ростовської області Росії поблизу до кордону з Донецькою областю. Там розташоване залізничне сполучення для завезення військової техніки ворога на територію України.

Яку конкретно техніку Білорусь передала Росії

Як військово-технічну допомогу режим Лукашенка поставив країні-агресорці наступні одиниці озброєння:

танки Т-72А – 98 одиниць;

бойові машини піхоти БМП-2 – 40 одиниць;

БМП-2 без веж – 20 одиниць. Можливо Росія буде встановлювати на БМП якісь свої вогневі модулі;

вантажівки "Урал" – 53 одиниці.

Жданов розповів, яку зброю Білорусь надала Росії: дивіться відео

Участь Білорусі у війні проти України: останні новини