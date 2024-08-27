"Прикрывает спину Путина": что на самом деле задумал Лукашенко

Беларусь перебросила к границе с Украиной более 1000 солдат, несколько вертолетов, ракетные станции залпового огня. Других тактических перемещений или учений пока не происходит.

Об этом 24 Каналу рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, заметив, что ситуация на границе не меняется с 15 августа. Несмотря на это, Александр Лукашенко уже успел удивить, поздравив Украину с Днем Независимости.

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В чем заключается замысел Лукашенко

Понятно, что белорусской группировки недостаточно для каких-либо серьезных ударов. Российских военных на территории Беларуси тоже никто не заметил.

Целью Лукашенко является продемонстрировать свою лояльность Владимиру Путину и оттянуть украинские силы из Курской области,

– отметил Франак Вячорка.

Лукашенко хочет показать белорусскому обществу образ внешнего врага, которым якобы является Украина. Но на самом деле он помогает России и предоставляет ей свою технику. Страна-агрессор испытывает серьезную нехватку в военных средствах на линии фронта.

В информационном пространстве, пропагандистском нарративе работает так якобы Лукашенко защищает спину Путина. Он этим очень гордится, угрожает странам НАТО ядерным оружием и почти каждый день говорит, что Беларусь якобы окружают враги,

– рассказал Франак Вячорка.

Довольно странным на этом фоне выглядело поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины. Ведь в последующие дни именно с территории Беларуси летели "Шахеды", чтобы атаковать Украину. Это еще раз подтверждает лицемерие белорусского диктатора.