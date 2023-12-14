Строят военный городок: какова вероятность повторения наступления из Беларуси

Беларусь построит новый военный городок недалеко от границы Украины, в районе города Гомель. Однако это не следует считать свидетельством подготовки режима Лукашенко к военному участию во вторжении в Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он убежден, что, не смотря отсутствие подготовки белорусской армии к вторжению в Украину, опасность с ее территории все еще может возникнуть.

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Представляет ли Беларусь угрозу

Недавно на территории Волынской и Ровенской области завершились украинские учения, посвященные противодействию возможному вторжению с территории Беларуси. К ним привлекали и подразделения ВСУ, и СБУ, и Нацгвардию, и пограничников. Соответственно, украинские командующие отрабатывают подобные сценарии.

"На сегодняшний день угрозы вступления Беларуси в войну не видны. Не видно и какой-то концентрации сил и средств, а (украинские – 24 Канал) позиции укреплены значительно лучше. Наш участок на границе с Беларусью только укрепляется", – заверил Мусиенко.

В то же время, в течение последнего года Беларусь активно усиливает свои войска: создает дополнительные военные округа и постоянно проводит все новые и новые учения. Впрочем, значительных рисков такие действия пока не представляют, однако до конца российско-украинской войны или пока Россия может использовать территорию Беларуси как военную базу, угроза с ее территории полностью не исчезнет.

Что известно о строительстве военного городка вблизи Гомеля