В Воздушных Силах прокомментировали прилет трех МиГ-31К в Беларусь

Россияне вернули в Беларусь 3 истребителя МиГ-31К, которые перед этим передислоцировали на российский аэродром. Они прилетели на белорусскую территорию во время всеукраинской воздушной тревоги 13 декабря.

Вероятно, теперь такие тревоги участятся. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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Чем опасны эти МиГи

Он объяснил, что эти самолеты уже хорошо знакомы всем нам. Это – носители ракет "Кинжал", и обычно их поднимают в воздух, и держат там ориентировочно полтора часа. Украинцы же в это время вынуждены прятаться в укрытиях, ведь истребители угрожают ракетными ударами всем регионам нашей страны.

Сами россияне окрестили ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. На самом деле это просто скоростные ракеты – фактически те же "Искандеры", но воздушного базирования. МиГ-31К выпускают "Кинжал" из верхних шаров атмосферы, и ракеты на большой скорости опускаются к цели.

К сожалению, у нас нет средств, которые могут сбивать эти ракеты, а потому и меры безопасности должны быть усилены. Надо понимать, что определенная угроза есть, когда взлетает такой самолет,

– подчеркнул Игнат.