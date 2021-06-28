В ответ на санкции Беларусь выходит из программы Евросоюза "Восточное партнерство"
Источник:МИД Беларуси
Беларусь объявила о выходе из из программы Европейского Союза "Восточное партнерство". Власти приняли такое решение в ответ на санкции со стороны Запада.
Страна также начинает процедуру приостановления Соглашения о реадмиссии ЕС. Речь о возвращении граждан, нелегально попавших из Беларуси в страны-члены Евросоюза.
Советуем прочитать Лукашенко в "глухом углу": сценарии развития событий для Беларуси
Беларусь отреагировала на санкции Евросоюза
28 июня МИД Беларуси вызвало главу представительства ЕС Дирка Шубеля. Ему предоставили информацию о мерах, которые приняла страна в ответ на европейские санкции.
Дипломату сообщили о выходе страны из программы "Восточное партнерство" и о приостановлении Соглашения о реадмиссии. В ведомстве отметили, что это будет иметь негативные последствия для взаимодействия с ЕС в области борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.Обратите внимание! Беларусь была участницей программы "Восточное партнерство" с 2009 года. Также членами являются Украина, Армения, Азербайджан, Грузия и Молдова.
Дипломату уже предложили выехать из Минска в Брюссель для консультаций. "Чтобы донести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Беларусь запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые способствовали введению ограничений. Страна сейчас продолжает разрабатывать другие меры реагирования, в том числе и экономические.
Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко: главное
- Европейский Союз 24 июня 2021 года ввел новые секторальные санкции против Беларуси. Ограничения касаются калийной и нефтяной отраслей экономики, а также банковской сферы.
- ЕС запретил и продавать стране товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, и технологии и программное обеспечение для отслеживания или перехвата интернета и телефонной связи.
- Отметим, что за несколько дней до этого, 21 июня, санкции против Беларуси ввели Соединенные Штаты. В списке – 16 человек и 5 правоохранительных организаций.