В Беларуси объяснили, куда делись еще трое пассажиров, которые исчезли с "самолета Протасевича"

В Минске, 23 мая, кроме Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, задержали еще 3 людей. В Беларуси заявили, что они остались в столице.

Белорусские власти заявили, что пассажиры, которых сняли с рейса, якобы планировали вернуться из Вильнюса в Минск. Поэтому в Литву они так и не долетели.

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Трем пассажирам рейса Ryanair разрешили остаться в Минске, поскольку они все равно планировали возвращаться из Вильнюса в Беларусь,

– говорится в сообщении.

Что известно о задержании Романа Протасевича

23 мая пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за сообщения о заминировании. На борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Протасевич. Заметим, на родине ему грозит до 15 лет заключения из-за освещения протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Активиста и его девушку Софию Сапегу задержали. Известно, что девушка находится в минском СИЗО. В то же время, относительно Романа сначала не было никакой информации. Впоследствии, мать активиста заявила, что тот – якобы в критическом состоянии в больнице.

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Однако белорусские власти эту информацию опровергли и опубликовали видео Протасевича, который рассказал, что находится в СИЗО и его здоровью ничего не угрожает. По данным белорусских СМИ, на лице задержанного видны следы побоев, которые пытались скрыть тональными средствами для лица.