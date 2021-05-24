Білоруська влада заявила, що пасажири, яких зняли з рейсу, нібито планували повернутися з Вільнюса у Мінськ. Тому в Литву вони так і не долетіли.

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Трьом пасажирам рейсу Ryanair дозволили залишитися у Мінську, оскільки вони все одно планували повертатися з Вільнюса в Білорусь,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про затримання Романа Протасевича

23 травня пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську через повідомлення про замінування. На борту перебував засновник білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевич. Зауважимо, на батьківщині йому загрожує до 15 років ув'язнення через висвітлення протестів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Активіста та його дівчину Софію Сапегу затримали. Відомо, що дівчина перебуває у мінському СІЗО. Водночас щодо Романа спершу не було жодної інформації. Згодом мати активіста заявила, що той – нібито в критичному стані у лікарні.

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Однак білоруська влада цю інформацію спростувала та опублікувала відео Протасевича, який розповів, що перебуває у СІЗО і його здоров'ю нічого не загрожує. За даними білоруських ЗМІ, на обличчі затриманого видніються сліди побоїв, які намагалися приховати тональними засобами для обличчя.