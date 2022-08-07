россияне в беларуси разворачивают дополнительные силы и средства ПВО

7 августа 2022 , 07:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

беларусь стала союзником россии в войне против Украины. Они оказывают поддержку друг другу.

В беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы и средства ПВО

Так, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию беларуси. Об этом говорится в традиционной утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За прошедшие сутки там начали разворачивать дополнительные системы ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики беларусь вооруженные силы российской федерации разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.
– сообщили в Генштабе.  

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Автор: Марта Касіянчук