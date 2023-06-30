В Беларуси строят палаточный городок на 15 тысяч вагнеровцев: что уже зафиксировал спутник

В Беларуси вблизи населенного пункта Цель (20 километров от Осиповичей) возводят масштабный палаточный городок. Предполагают, что именно там будут жить вагнеровцы.

После своего мятежа, который длился один день, Евгений Пригожин отправился на "ретрит" в Беларусь. Там ему якобы дал какие-то гарантии безопасности самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Кроме того, есть информация, что на территорию Беларуси подтянулись тысячи вагнеровцев. Ранее Лукашенко подчеркнул, что они будут проживать на территории страны за свой счет.

Возле Цели появился палаточный городок

В конце июня у поселения Цель (90 км от Минска) начали появляться палатки. Сейчас говорится уже о трех сотнях таких.

СМИ сравнили, что эти палатки очень похожи на те, в которых российские оккупанты живут перед тем, как отправляются в Украину "пакетизироваться".

анее Лукашенко опровергал информацию, что на территории Беларуси строят лагеря для вагнеровцев. В то же время нет дня, когда самопровозглашенный президент Беларуси о чем-то не лжет.

Что показывает спутник / "Радио Свобода"

Зеленский приказал усилить границу с Беларусью

Из-за вагнеровцев в Беларуси Владимир Зеленский приказал Валерию Залужному и Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. Украинский лидер подчеркнул, что ситуацию "держат на постоянном контроле". Сейчас она – стабильная и контролируемая.