В Беларуси три батальона отправили на украинскую границу, – командующий Объединенных сил Наев
В Беларуси сразу трем батальонам приказали выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. Однако украинские защитники готовы отбить атаку врага в случае необходимости.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
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По его словам, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта.
Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта,
– сказал он.
Наев добавил, что Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательным группам противника в район объекта критической инфраструктуры, в частности:
- нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей,
- взятие противника в кольцо,
- переправы через водное препятствие,
- отражение массированной атаки беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.
Угроза со стороны Беларуси: последние новости
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- В американском Институте изучения войны предупредили, что это может быть только российская информационная операция. Это означает, что 100% уверенности в том, будет ли новое наступление, нет.