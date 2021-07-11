В Беларуси мощные ветры подняли высоко в воздух батут с детьми: есть пострадавшие – видео
Источник:Reformation
В агрогородке Александрия, расположенном в Шкловском районе Беларуси, сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы. На них в тот момент находились дети.
Людей, которые травмировались на празднике, быстро доставили к бригаде скорой помощи. Известно о 7 пострадавших в результате инцидента.
Читайте также Вернулись на Восток: ветераны обустроят скейт-парк для детей Луганщины
Каково состояние пострадавших
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Беларуси, за медицинской помощью сразу обратились 2 детей и 3 взрослых. Сейчас врачи продолжают осмотр пострадавших, чтобы уточнить диагноз.
Однако предварительно состояние всех пациентов удовлетворительное. "Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", – говорится в сообщении Минздрава.Отметим! В Александрии 10 июля проходил праздник "Купала".
Позже начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов заявил, что стало известно еще о 2 пострадавших.
"У одной девочки, вероятно, перелом. Чтобы уточнить диагноз, ее направили на компьютерную томографию. Санитарный транспорт доставил ее в Могилевскую областную детскую больницу", – сказал Старовойтов.
В Беларуси ветер поднял в воздух батут: смотрите видео
В результате инцидента пострадали 7 человек: смотрите видео
Инциденты на аттракционах в Украине
- В Луцком парке аттракционов остановилось колесо и заблокировало 12 человек. К счастью, никто не пострадал.
- В Николаевской области сломался "маятник". Аттракцион ударялся по ограждению.
- На канатной дороге в Харькове перестали двигаться кабинки, спасали женщину с маленьким ребенком.