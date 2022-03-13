В Беларуси заметили перевозку фугасных авиабомб ФАБ-500

В городе Лунинец (Брестская область) отмечена перевозка авиабомб ФАБ-500.

Сообщается, что перевозка осуществляла КамАЗ на белорусских номерах. Теоретически в кузове может перевозиться от 6 до 15 аналогичных авиабомб.

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Что такое ФАБ-500?

ФАБ-500 – 500 килограммовая авиабомба общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, преимущественно используемой воздушными силами России.

Такие бомбы оккупанты сбрасывают с начала войны против Украины, в частности, они использовались для бомбардировки Харькова.

Мощное оружие неизбирательного действия оккупанты применяют против мирного населения. Аналогичные авиабомбы нашли, в частности, вблизи Чернигова.

Раньше мы рассказывали что такое вакуумная бомба и как она работает: