На "Бельбеке" гремели взрывы: что известно о крупнейшем аэродроме в Крыму – объясняем на карте

В оккупированном Крыму 18 августа снова раздались взрывы. Теперь "хлопок" достался к югу, а именно к крупнейшему вражескому аэродрому на полуострове "Бельбек". Он размещается в оккупированном Севастополе.

О взрывах на аэродроме "Бельбек" местные начали сообщать в 22.00. Почему это очень мощная военная авиабаза и где именно она расположена – читайте в материале 24 канала.

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Где именно расположен аэродром "Бельбек"

Это действительно очень большой и мощный военный аэродром, расположенный на берегу моря. Территория до оккупации россией была подчинена Нахимовскому району Севастополя. Это на северной стороне города рядом с микрорайоном Любимовка. Также сбоку есть село Фруктовое, которое до 1945 года называлось Бельбек. Крымские татары пока именно так и называют этот населенный пункт.

Расположение аэродрома "Бельбек" / Карта google

Какая авиация россии базируется на "Бельбеке"

Там дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк армии россии. Он вооружен:

двенадцатью Су-27;

двенадцатью модернизированными Су-27СМ;

тремя учебно-боевыми Су-27УБ;

пятью двухместными истребителями Су-30М2.

Также важным моментом является то, что после реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики. Прежде всего, речь идет о Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, которые находятся на вооружении россии.

По данным ВСУ, самолеты именно этих моделей серии "Ту" систематически выпускают ракеты по Украине с территории Черного моря. Эксперты указывают, что такие воздушные суда вооружены крылатыми ракетами, способными преодолевать расстояния до 5,5 тысячи километров.



Часть самолетов россии на "Бельбеке" в 2020 году / Скриншот с Google-карт

"Бельбек" стал военным аэродромом после оккупации

СМИ кремля говорили, что аэродром должен "защищать" их от угроз со стороны Запада и Ближнего Востока. Там есть одна основная взлетная полоса длиной 3 007 метров.

С гражданского аэродрома он был превращен в военную авиабазу в 2014 году. В то же время после реконструкции там снова был сделан и гражданский аэропорт. То есть россияне снова попытались прикрыть военный объект щитом из мирного населения.



Военная авиация россии на "Бельбеке" в 2020 году / Скриншот с Google-карт

Не первое историческое событие на "Бельбеке"

Эту авиабазу российские военные захватили в марте 2014 года. Украинские военные с утра направлялись на свои рабочие места и временно вернули контроль над большинством объектов на аэродроме.

Как сообщал ТСН, они сделали это без оружия. Воины продолжали идти с флагом и петь гимн, хотя уже звучали упреждающие выстрелы автоматов. Затем служащим сказали подчиниться крымской "администрации" оккупантов. Однако воины не согласились и остались верны присяге, которую давали народу Украины.

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