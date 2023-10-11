Глава Минобороны Бельгии анонсировала отправку F-16 в Украину
Источник:Bel RTL радио
Бельгия передаст вооруженным силам Украины несколько своих истребителей F-16. Также страна будет учить наших пилотов.
Министр обороны Бельгии Людивін Дедондер заявила об этом во время интервью. Буквально еще в сентябре страна рассматривала возможность передачи самолетов.
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Что известно о передаче самолетов от Бельгии
Бельгия отправит в Украину истребители F-16 с 2025 года,
– заявила министр.
Людивін Дедондер не сказала, о каком количестве самолетов говорится. Однако объяснила, что это будет зависеть от "увеличения мощности наших новых F-35". Министр заверила, что Бельгия:
- продолжит работу по подготовке пилотов;
- предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.
"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в одной из стран Европейского Союза. Пока мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", – заявила глава Минобороны Бельгии.
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Что известно о F-16 от Бельгии
- Буквально в конце сентября 2023 года премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в кулуарах Генассамблеи ООН говорил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.
- По его словам, Минобороны Бельгии еще предстояло проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации бельгийских самолетов F-16. Ведь вопрос в том, насколько эти самолеты могли бы еще послужить Украине. Тогда глава бельгийского правительства предполагал, что эти самолеты могли бы служить для учений.
- Перед этим вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль уверял, что в 2024 году они теоретически могли бы передать Украине 2 – 4 истребителя F-16.