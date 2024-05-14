Повреждены дом, школа и фитнес-зал: как в Белгороде на рассвете отгремела ПВО
Воздушные угрозы не дают покоя россиянам из-за войны, развязанной против Украины. В Белгороде в очередной раз слышали взрывы после объявления тревоги. Вскоре стало известно о многочисленных повреждениях.
Во вторник, 14 мая, о тревожном утре в этом российском городе писали как вражеские телеграм-каналы, так и официальные кремлевские СМИ. 24 Канал собрал из указанных информресурсов сообщения о ситуации в Белгороде.
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Что известно о ситуации в Белгороде
Итак, ровно в 05:00 жители Белгорода слышали сирену из-за ракетной опасности. Уже через несколько минут начали появляться сообщения о многочисленном количестве взрывов.
Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу,
– через час после объявления тревоги написал Вячеслав Гладков, губернатор российского региона.
Паблики публикуют видео, на которых видно, что жители в Белгороде были изрядно напуганы работой так называемой "российской ПВО". В частности, один мужчина жалуется на то, что закрыт подъезд и уже что-то горит.
Взрывы в Белгороде и нарекания людей: смотрите видео с телеграм-каналов
По словам губернатора, предварительно, есть одна пострадавшая, у которой осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Женщину доставили в больницу, где ей медики начали оказывать помощь.
Гладков добавляет, что в результате "отражения ПВО воздушной атаки" повреждено в Белгороде:
- остекление в 21 квартире, 9 многоквартирных домах;
- кровли в трех частных жилых домовладениях;
- окна и фасад общеобразовательной школы №15;
- один коммерческий объект, 6 автомобилей.
Вероятно, поврежден коммерческий объект, о котором упоминал Гладков, – это фитнес-клуб "Санта-Моника". Собственно, телеграм-каналы отмечают, что здание заведения на проезде Автомобилистов подверглось разрушениям.
В Белгороде было неспокойное утро / Фото последствий взрывов из телеграм-каналов
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Неспокойно было и в Белгородском районе. Губернатор поспешил обвинить Вооруженные Силы Украины в атаке и заявить, что в поселке Северном пробита кровля частного жилого домовладения, в селе Репном поврежден один автомобиль.