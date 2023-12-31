Россиянам снова тревожно: в Белгороде звучали сирены
В российском Белгороде снова неспокойно. Утром 31 декабря оккупанты включили сирены.
Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал. На обнародованных в сети кадрах слышны звуки сирены.
Обратите внимание Взрывы в Белгороде и непрофессиональная работа ПВО: все, что известно
Утром в Белгороде включили сирены
Последнее утро 2023 года у россиян было тревожным. В Белгороде извещали о "ракетной опасности".
В Белгороде воют сирены: смотрите видео
Тревога в Белгороде: смотрите видео
Местных призывали идти в укрытия. Правда, открыть их оккупанты "забыли". Так, в сети россияне жаловались, что укрытия закрыты. Также публиковали фото и видео.
Россияне жаловались на закрытые во время тревоги укрытия: смотрите видео
Спрятаться в укрытие не удалось / Фото из соцсетей
В 10:13 так называемый губернатор Белгородщины Гладков объявил об отбое.
Кратко о взрывах в Белгороде
- Источники 24 Канала в спецслужбах 30 декабря сообщили, что Силы обороны и безопасности нанесли удары по военным объектам в Белгороде.
- Также отметили, что в результате непрофессиональных действий российской "ПеВеО" в городе разрушены гражданская инфраструктура.
- Кстати, сами оккупанты отчитывались, что "сбить удалось все".
- В результате непрофессиональной работы российской противовоздушной обороны погибли 24 человека. Также пропагандисты сообщали о более чем 100 пострадавших.