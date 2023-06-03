"С голой ж**ой на мороз": Пригожин после разгрома под Бахмутом собрался "защищать" Белгород

Вагнеровцев воины ВСУ фактически полностью разгромили в Бахмуте, поэтому теперь Евгений Пригожин хочет подтянуть остатки своих приспешников на Белгородщину. Там продолжает действовать Российский добровольческий корпус.

Вагнеровцы понесли колоссальные потери под Бахмутом. Там пакетизировалось не менее 20 тысяч наемников Пригожина. Не сумев достичь никаких результатов там, Пригожин принялся хвастаться, что пойдет "защищать" Белгородщину, где сегодня – жарко. Детали маразматического заявления экс-повара Путина распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание РДК начал новую задачу на Белгородщине: хотят закрепиться

Если Кадыров и его приспешники уже давно известны, как "тиктокеры", похоже, Пригожин решил раскрутить себе телеграмм-канал и в очередной раз забросил туда "эпическое обращение" к минобороны России. В нем глава вагнеровцев заявил, что собирается идти "защищать" Белгородщину и ее жителей.

Вагнеровцы, точнее то, что от них осталось, вроде бы уже готовы зайти в Белгородскую область и не собираются "спрашивать разрешения минобороны". Единственное, что вроде бы беспокоит Пригожина – дефицит боеприпасов. По словам террориста, "без них бесполезно выходить, как говорится, с голой ж**ой на мороз".

Что происходит на Белгородщине

Российские военные продолжают обстреливать Белгородщину, пытаясь остановить Российский добровольческий корпус. Что будет с местным населением, Кремль, конечно, не волнует. Жители Белгородской области охотно поддерживали геноцид украинцев, но когда война пришла к ним, вдруг заволновались.

По состоянию на 3 июня, российские добровольцы заявили, что согласовали с Украиной открытие гуманитарных границ для жителей Белгородщины. Чтобы спастись от российских военных, россиянам предлагают уехать в Украину.