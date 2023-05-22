Причастна ли Украина: Подоляк прокомментировал события в Белгородской области

Неделя для россиян в Белгородской и Брянской областях явно началась неудачно. Добровольческие формирования россиян решили "освободить" регионы из-под российского ига.

Резонансное событие прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он, в частности, ответил, причастна ли к этому Украина.

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Причастна ли Украина к беспорядкам в России

Подоляк, прежде всего, объяснил, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.

– говорится в сообщении.

В то же время, добавим, что представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Кроме того, Юсов опроверг версии пропагандистов об "украинской ДРГ".

"Освобождение" Белгородской области: главное