Украина сама решает, как вести боевые действия, – США о применении оружия на территории России
В США заявили, что Украина самостоятельно решает, как вести боевые действия. Вместе с тем в Госдепартаменте отметили, что не поддерживают атаки на территории России.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга. Он подчеркнул, что в этой войне именно Россия является агрессором. 24 Канал.
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США не поддерживают атаки на территории России
Миллер подчеркнул, что США не поддерживают и не одобряют атаки за пределами Украины.
Мы не разрешаем и не поощряем атаки за пределами Украины,
– заявили в США.
Однако в Госдепартаменте подчеркнули, что именно Россия является агрессором в этой войне, поэтому только Украина может решать, как вести боевые действия. Миллер подчеркнул, что Россия целится в школы и больницы, школу и гражданскую инфраструктуру.
"Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", - подчеркнул представитель Госдепартамента.
Причастна ли Украина к событиям в Белгороде
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к событиям в Белгородской области. Он подчеркнул, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.
"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – подчеркнул Подоляк.
Что происходит в Белгороде
- Неделя у россиян началась с "освобождения" Брянской области. О взрывах в сети начали сообщать ночью 22 мая. Сначала заявляли якобы об атаке беспилотниками, после чего возник пожар.
- Впоследствии стало известно, что границу с Россией пересекли русские добровольцы - Российский добровольческий корпус и представители "Свободы России". Первыми результатами сделки стало уничтожение пункта ФСБ и "увольнение" нескольких населенных пунктов.
- После заявлений об "освобождении" трех населенных пунктов на Белгородщине, в команде DeepState обновили карту боевых действий. Да, часть региона стала серой зоной.
- На сегодня известно, что в некоторых населенных пунктах объявили эвакуацию – люди в панике бегут из области. Также сообщают, что якобы исчезли свет и водоснабжение.
- В РДК впоследствии заявили, что целью проведения операции является демилитаризация России в Брянской области. Эти действия, по словам добровольцев, окажут влияние как на безопасность украинцев, так и россиян в приграничных регионах.