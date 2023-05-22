Украина сама решает, как вести боевые действия, – США о применении оружия на территории России

В США заявили, что Украина самостоятельно решает, как вести боевые действия. Вместе с тем в Госдепартаменте отметили, что не поддерживают атаки на территории России.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга. Он подчеркнул, что в этой войне именно Россия является агрессором. 24 Канал.

Смотрите также Взрывы, русские добровольцы и первые "освобожденные города": все, что происходит на Белгородщине

США не поддерживают атаки на территории России

Миллер подчеркнул, что США не поддерживают и не одобряют атаки за пределами Украины.

Мы не разрешаем и не поощряем атаки за пределами Украины,

– заявили в США.

Однако в Госдепартаменте подчеркнули, что именно Россия является агрессором в этой войне, поэтому только Украина может решать, как вести боевые действия. Миллер подчеркнул, что Россия целится в школы и больницы, школу и гражданскую инфраструктуру.

"Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Причастна ли Украина к событиям в Белгороде

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к событиям в Белгородской области. Он подчеркнул, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – подчеркнул Подоляк.

Что происходит в Белгороде