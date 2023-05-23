"Освобождение" Белгородщины: в России открыли аж 6 дел против добровольцев

Из-за операции в Белгородской области в России возбуждено уголовное дело. Так, было открыто шесть дел против добровольцев.

Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте и покушении на убийство. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России открыли 6 дел против добровольцев

В следственном комитете России заявили, что 22 мая якобы представители "украинских вооруженных формирований" совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области.

Так, было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 – террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение веществ, незаконный взрыв.

Жилищные и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометным и артиллерийским обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц,

– говорят россияне.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Что известно об "освобождении России": последние новости

Российские добровольцы начали "демилитаризировать" западные регионы России. Было известно о первых "освобожденных" населенных пунктах на Белгородщине. Однако оккупанты также усиливают меры безопасности в Брянщине.

По состоянию на 23 мая операция в Белгородской области охватила уже более 30 квадратных километров. На фоне заявлений бойцов Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" о дальнейшем освобождении России так называемая серая зона занимает площадь в 31,07 квадратных километров.

Британские разведчики заявили, что Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности многих доменов в приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями.

Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" по состоянию на 23 мая продолжают контролировать часть Белгородской области. Там идет "контртеррористическая операция".