Снова прилеты по себе: в Белгороде ракеты россиян упали на электролинии в районе железной дороги
В Белгороде снова опозорились. Российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты, но они упали в их городе.
Местные власти уже заявили, что ракеты якобы сбили ПВО. Об этом пишут росСМИ.
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В Белгороде ракеты оккупантов упали на электролинии
На опубликованных кадрах можно увидеть происходящее в районе железной дороги, где российские ракеты упали на электролинии. Железнодорожные рельсы частично повреждены.
Впрочем, белгородские власти уже начали врать. Губернатор области заявил, что якобы их ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа. Поэтому остатки упали возле железной дороги и повреждены линии электропередач. Из-за этого движение поездов приостановлено.
Ждем аварийных бригад. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет возобновлено. Пострадавших нет,
– заврался губернатор региона.
Российские ракеты упали на электролинии / Фото губернатора Белгородской области
В Белгороде новое ЧП / фото губернатора Белгородской области
Ракеты оккупантов снова приземлились в Белгороде / фото губернатора Белгородской области
Как оккупанты запускали упавшие ракеты: смотрите видео
Как оккупанты сами бьют по Белгороду
- В Белгороде от ракетного удара снесен последний этаж многоэтажного дома. Предварительно это падают свои же ракеты.
- 12 октября в российском Белгороде сообщали об очередных взрывах. Там, вероятно, работала ПВО.
- Недавно россияне паниковали после очередного "хлопка" в Валуйках возле Белгорода. Они пытались выяснить, где та "красная линия", о которой постоянно говорят пропагандисты.
- Кстати, в Белгородской области школы перевели на дистанционное обучение. Это связано с постоянными обстрелами.
- 8 сентября в Белгородской области раздался взрыв и исчез свет. В сети сообщалось, что это произошло в результате попадания российской ракеты в электрическую подстанцию.
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