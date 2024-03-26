Повреждены 20 домов, есть пострадавшие: россияне заявили об обстреле Белгородщины

Ночь на 26 марта была тревожной для россиян. Так, в Белгородской области раздавались мощные взрывы, известно о разрушениях и раненых.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Традиционно, враг обвиняет во всем Украину, передает 24 Канал.

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"Взрывная" ночь на Белгородщине

Россияне заявили, что ночью 26 марта Белгород и область оказались под обстрелом. Около 02:00 в регионе объявили воздушную тревогу, а впоследствии предупредили о работе "пе-ве-о". Местные телеграм-каналы заявляли о вспышках в небе и мощных взрывах.

Взрывы на Белгородщине: смотрите видео

Как позже сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородскую область якобы атаковали из РСЗО Vampire. Он заявил, что "пе-ве-о" якобы сбило 13 реактивных снарядов.

Также Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях. По его словам, в селе Дубовое два человека получили ранения. Так, у одного мужчины – закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота, а у другого раненого также закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали.

Как заявляют оккупанты, в результате обстрела якобы есть разрушения – повреждены 20 частных домов (выбиты стекла, посечены фасады, кровли и ограждения).

Россия наносит удары по Белгородской области