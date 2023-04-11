Россияне заявили об "атаке беспилотника с бомбой" на аэропорт Белгорода
В российском Белгороде снова паника. Захватчики заявляют, что якобы "беспилотник с бомбой" атаковал местный аэропорт.
И, традиционно, россияне обвинили в так называемой "атаке" Украину. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Россияне заявили об "атаке беспилотника" аэропорта Белгорода
По словам пропагандистов, БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством якобы упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.
Россияне утверждают, что жертв и пострадавших нет, однако они могут скрывать эту информацию. К тому же аэропорт Белгорода сейчас не работает.
Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта,
– говорят пропагандисты.
Таким образом, россияне в очередной раз хотят доказать своему народу, что Украина якобы "атакует" страну-агрессора "беспилотниками". Они намеренно устраивают подобные провокации, чтобы обвинить во всем наших военных.
Бред россиян про "атаки беспилотниками"
- Недавно стало известно, что в Брянской области слышали взрывы. В Севском районе беспилотник якобы повредил здание районного военкомата.
- Спустя время еще один беспилотник якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД. Пострадавших в результате этой атаки также нет.
- 20 марта БПЛА заметили в городе Щелково, расположенном в Московской области.
- 4 апреля в Калужской области был замечен беспилотник. РосСМИ сообщали, что промышленный дрон-разведчик был зафиксирован над учебным центром Росгвардии Калужской области.
- Кстати, в Тульской области местные испугались беспилотника, застрявшего между ветвями деревьев. На место происшествия вызвали спасателей, но оказалось, что дрон был детским.