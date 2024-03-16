Дроны, "Точка-У" и "Vampire": оккупанты цинично обвинили Украину в обстрелах

Ночью и утром 16 марта на Белгородщине было жарко. Там раздавались взрывы, вспыхнули несколько пожаров. Традиционно оккупанты цинично обвинили во всем Украину.

Российское минобороны уже отчитались, чем атаковали Белгородскую область. Оккупанты заявили, что регион якобы оказался под ударом дронов, РСЗО и ракетного комплекса, передает 24 Канал.

Смотрите также Утро снова началось с сирен, есть многочисленные попадания: хронология взрывов в Белгородской области

Что заявили в российском минобороны

Каждый раз, когда на территории России что-то взрывается, оккупанты начинают цинично обвинять Украину. Взрывные ночь и утро в Белгородской области были и 16 марта, поэтому минобороны решило отчитаться, чем могли атаковать регион. Стоит отметить, что Украина не обстреливает территорию России, как об этом любят говорить путинские приспешники. В то же время, российские добровольцы накануне неоднократно предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам на территориях Курской и Белгородской областей.

Так, оккупанты утверждают, что Белгородскую и Курскую области ночью якобы атаковали беспилотники, ракетный комплекс "Точка-У" и РСЗО RM-70 "Vampire". Пропагандисты заявляют, что якобы "все сбили" и отчитываются о 5 БпПЛА, которые перехватили над Курской областью, и 3 БПЛА, которые уничтожили над Белгородщиной. Более того, оккупанты отчитались, что якобы "уничтожили" три ракеты "Точка-У" и снаряд РСЗО RM-70 "Vampire" над Белгородщиной.

Традиционно кремлевские прихвостни заявляют об успешной работе "пе-ве-о", а разрушений и пострадавших нет.

Утром оккупанты решили сделать работу своей "пе-ве-о" еще более "успешной", и в минобороны страны-агрессора сообщили о "сбитии" еще 8 снарядов РСЗО RM-70 "Vampire", а также "ликвидировали" еще 2 дрона над Белгородщиной.

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области