Пожалуй, совсем не шумно и безопасно: Белгород – один из самых комфортных городов России

Российский город Белгород попал в пятерку "самых комфортных городов России". Очевидно, взрывы, пожары и разрушения, на которые часто жалуются местные власти, не так уж и пугают россиян.

Так, российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает, что Белгород лишь на несколько позиций хуже городов Московской области. Местные телеграм-каналы хоть и распространяют такую оптимистичную информацию, однако комментарии к таким публикации отключают, передает 24 Канал.

К теме 16 случаев за 2 недели: офицер ВСУ объяснил "падение" авиабомб в России

Белгород – один из самых "комфортных городов"

Российский минстрой 1 апреля опубликовал отчет, в котором презентовали результаты скоринга российских городов, которые не являются миллионниками, по шкалам комфорта, инфраструктуры и жилья – так называемый "Индекс качества городской среды".

Если первые 3 позиции еще можно объяснить, ведь в топе подмосковные Мытищи, городской округ Химки, а также город Ярославль, то вот на 4 месте – Белгород. Это город, который, как заявляют оккупанты, постоянно находится под обстрелами, городской губернатор Вячеслав Гладков чуть ли не ежедневно отчитывается о сбитых ракетах, беспилотниках, разрушениях или пострадавших. Впрочем, российский минстрой, очевидно, считает такие условия "очень комфортными".



Белгород в топе "самых комфортных городов" / Скриншот

Интересно, что в рейтинге "самых комфортных городов" есть также Шебекино и Грайворон, которые хорошо известны россиянам из сводок их минобороны. Стоит заметить, что сам Гладков почему-то не похвастался, что города Белгородской области попали в рейтинг. О том, что Белгород – один из "самых комфортных городов России" стало известно благодаря одному из местных телеграм-каналов, который ознакомился с отчетом минстроя.

Что происходит в Белгороде: последние новости