Из Белгорода попытались запустить ракеты на Харьков, но наделали "хлопка" себе

В российском Белгороде в ночь на 30 сентября снова было неспокойно. Причина не нова – ракета оккупантов упала на их же территории.

Оккупанты врут о ПВО

Это уже не впервые с начала полномасштабной войны россияне пытаются запустить ракеты по Харькову, а те решают падать под Белгородом. Мощные звуки сильно пугают местных жителей. О новых "хлопках" сообщили российские телеграм-каналы.

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В сети распространили видео, на котором слышен громкий звук взрыва. В небе в то время видны ракеты.

В то же время местные власти традиционно лгут о "работе ПВО". При этом добавляют, что никто не пострадал.

В Белгороде снова "хлопок": видео (Внимание! 18+, ненормативная лексика)

Как российские ракеты падают в России

Неудачными для оккупантов оказались запуски ракет в начале месяца. 8 сентября ракета попала в электрическую подстанцию, из-за чего вспыхнул пожар. После этого в Белгороде пропал свет. Аналогичная ситуация произошла на следующий день. Правда, в то время отсутствие света не завала врагу продолжить обстрелы Харькова.

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Добавим, что тогда обломки от ракеты повредили здание местного жителя. В результате падения ракеты никто не пострадал.

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