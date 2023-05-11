В Белгороде снова тревожно: россияне слышали мощный взрыв, но бредят ПВО

Вечер 11 мая в российском Белгороде проходит неспокойно. Так, к жителям страны-агрессорки пришел "хлопок".

Впрочем, как всегда, местные власти уже успели заявить якобы о работе ПВО. Об этом сообщают пророссийские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Белгороде снова неспокойно

На обнародованном видео можно увидеть, что в российском Белгороде раздался громкий взрыв. После этого сработали даже звуки сигнализации в автомобилях.

Позже губернатор области заявил, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала российская ПВО.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле,

– пробормотала местная власть.

Что ж, надеемся, что неспокойным для белгородцев будет не только вечер, но и ночь.

Взрыв, который слышали в Белгороде 11 мая: смотрите видео

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