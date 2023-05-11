В Белгороде снова тревожно: россияне слышали мощный взрыв, но бредят ПВО
Вечер 11 мая в российском Белгороде проходит неспокойно. Так, к жителям страны-агрессорки пришел "хлопок".
Впрочем, как всегда, местные власти уже успели заявить якобы о работе ПВО. Об этом сообщают пророссийские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Белгороде снова неспокойно
На обнародованном видео можно увидеть, что в российском Белгороде раздался громкий взрыв. После этого сработали даже звуки сигнализации в автомобилях.
Позже губернатор области заявил, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала российская ПВО.
По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле,
– пробормотала местная власть.
Что ж, надеемся, что неспокойным для белгородцев будет не только вечер, но и ночь.
Взрыв, который слышали в Белгороде 11 мая: смотрите видео
Белгород часто атакует "хлопок": что известно
- 20 апреля в российском Белгороде произошел мощный взрыв. По словам российского минобороны, причиной инцидента стал "внештатный восток боеприпаса" с российского самолета Су-34.
- Взрыв был такой силы, что один из автомобилей забросило на крышу многоэтажки.
- Российские власти убеждали, что пострадали только две женщины – они получили травмы разной степени тяжести.
- В Офисе Президента и СНБО считают, что враг такими действиями хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.
- 8 мая росСМИ заявили, что произошел обстрел в городе Шебекино, который располагается недалеко от российско-украинской границы. Первый обстрел каким-то чудом, по словам губернатора, обошелся без пострадавших и повреждений.
- К тому же еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Из-за этого были сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Более того, один автомобиль загорелся, а еще две машины получили существенные повреждения.
- Кстати, были и пострадавшие россияне. По словам губернатора, их 4, двое из которых от госпитализации отказались.