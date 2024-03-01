В ГУР подтвердили уничтожение в России комплекса "Панцирь-С1": разведка обнародовала кадры
Источник:ГУР МО
Российские телеграмм-каналы сообщали, что в Белгородской области России поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Украинская разведка подтвердила эту информацию.
Сообщалось, что удар по комплексу произошел вчера, 29 февраля в районе села Головчино Грайворонского района Белгородской области. По предварительной информации, в результате атаки были ранены двое российских военнослужащих.
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В ГУР подтвердили атаку
Российские захватчики снова понесли потери среди боевой техники. Так, по данным ГУР МО, 29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Как отметили в украинской разведке, атака на вражеское средство противовоздушной обороны состоялась вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.
После попадания "панцирь" выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери – ранения получили двое российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
Вышеупомянутый комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. В ГУР МО добавили, что стоимость российского РГК "Панцирь-С1" составляет около 15 миллионов долларов.
В Белгородской области поражен российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс: смотрите видео
По данным россиян, было четыре беспилотных аппарата. Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Заметим, что в минобороны России сегодня отчитывались о сбитии четырех беспилотников: один БПЛА, якобы, уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона – над Нижегородской областью.
Ранее российский самолет уронил очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области
- 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". В то же время российский чиновник не стал озвучивать причины его появления.
- Очевидно авиационный снаряд предназначался для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.
- По данным телеграм-канала ASTRA, 18 февраля в селе Солоти было найдено ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.
- Кроме того, пострадавших и погибших в результате падения авиабомбы, по данным россиян, не было.