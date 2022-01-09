В Bellingcat запустили базу данных для отслеживания полетов самолетов в Казахстан

На фоне обострения кризиса в Казахстане веб-сайт Bellingcat запустил новую базу данных. С ее помощью журналисты-расследователи могут отслеживать полеты частных самолетов в Казахстан и из него.

В новосозданной базе отсутствуют данные о самолетах, которые осуществляют пассажирские рейсы. В то же время данные о военных российской авиации, которая ввозит войска в Казахстан, туда вносят.

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Для чего создали эту базу

Основной целью создания базы является помощь журналистам в расследовании событий в Казахстане. По мнению команды Bellingcat, отслеживание полетов частных рейсов является важным аспектом в этой работе.

В качестве примера приводят информацию о побеге Нурсултана Назарбаева из Казахстана. У бывшего президента это отрицают, однако СМИ уже успели ее распространить. Расследователи Bellingcat не могут пока ни подтвердить, ни опровергнуть побег Назарбаева. Однако в этом вопросе может помочь изучение полетов самолетов в Казахстан и из него.

Чтобы точно узнать, где сейчас находится Нурсултан Назарбаев, нужно детально проанализировать перелеты. База Bellingcat будет способствовать этому.

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Как работает база данных

Со дня начала масштабных протестов команда Bellingcat мониторит полеты через аэропорты Казахстана и Бишкека – столицы Кыргызстана.

Для создания базы Bellingcat использует данные ресурса FlightRadar24. На нем можно увидеть все авиарейсы, в том числе и в воздушном пространстве Казахстана. После того, как замечают частный рейс, данные о нем вносят в базу.

Отсчет в базе Bellingcat ведут с 3 января.

Последние новости о протестах в Казахстане

По состоянию на утро 9 января количество задержанных протестующих составляет 5 969 человек;

Пресс-секретарь бывшего президента Нурсултана Назарбаева заявил, что последнего Касым-Жомарт Токаев не увольнял с должности главы Совбеза Казахстана. Назарбаев якобы передал пост Токаеву сам.

В Казахстане на государственном телеканале продемонстрировали "допрос киргизского террориста" в котором опознали джазового музыканта Викрама Рузахунова. Из-за этого под посольством Казахстана в Бишкеке начались протесты, поскольку коллеги, родственники и друзья музыканта убеждены, что он "признался" под давлением и пытками.

За неделю митингов в Казахстане, по данным омбудсмена Аруджан Саин, погибли 164 человека, среди которых 3 детей.

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