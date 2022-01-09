У новоствореній базі відсутні дані про літаки, які здійснюють пасажирські рейси. Водночас дані про військові російську авіацію, яка ввозить війська в Казахстан, туди вносять.

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Для чого створили цю базу

Основною метою створення бази є допомога журналістам у розслідуванні подій у Казахстані. На думку команди Bellingcat, відстежування польотів приватних рейсів є важливим аспектом у цій роботі.

Як приклад наводять інформацію про втечу Нурсултана Назарбаєва з Казахстану. У колишнього президента це заперечують, однак ЗМІ уже встигли її поширити. Розслідувачі Bellingcat не можуть поки ні підтвердити, ні спростувати втечу Назарбаєва. Однак у цьому питанні може допомогти вивчення польотів літаків у Казахстан і з нього.

Щоб точно дізнатися, де зараз перебуває Нурсултан Назарбаєв, потрібно детально проаналізувати перельоти. База Bellingcat цьому сприятиме.

Більше про можливу втечу експрезидента У Назарбаєва кажуть, що він не тікав і перебуває в Казахстані

Як працює база даних

Від дня початку масштабних протестів команда Bellingcat моніторить польоти через аеропорти Казахстану та Бішкеку – столиці Киргизстану.

Для створення бази Bellingcat використовують дані з ресурсу FlightRadar24. На ньому можна побачити усі авіарейси, зокрема і в повітряному просторі Казахстану. Після того, як помічають приватний рейс, дані про нього вносять у базу.

Відлік у базі Bellingcat ведуть з 3 січня.

Останні новини про протести в Казахстані

Станом на ранок 9 січня кількість затриманих протестувальників становить 5 969 осіб;

Речник колишнього президента Нурсултана Назарбаєва заявив, що останнього Касим-Жомарт Токаєв не звільняв з посади голови Радбезу Казахстану. Назарбаєв буцімто передав пост Токаєву сам.

У Казахстані на державному телеканалі продемонстрували "допит киргизького терориста" у якому впізнали джазового музиканта Вікрама Рузахунова. Через це під посольством Казахстану в Бішкеку почалися протести, оскільки колеги, родичі та друзі музиканта переконані, він "зізнався" під тиском і тортурами.

За тиждень мітингів у Казахстані, за даними омбудсменки Аруджан Саїн, загинули 164 людини, серед яких 3 дітей.

Більше про те, що відбувається у Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео