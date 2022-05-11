Белогоровка – вторая Чернобаевка: ВСУ снова уничтожили переправы оккупантов через Северский Донец
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Несколько дней назад возле Белогоровки в Луганской области ВСУ уничтожили понтонные переправы оккупантов, на которых была вражеская техника. Те россияне, которых не ликвидировали, убегали вплавь. Теперь ситуация повторилась, поэтому Белогоровка может претендовать на звание "Чернобаевка-2".
Об очередном разгроме оккупантов рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в соцсети.
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По его словам, Белогоровка – это вторая Чернобаевка. Там ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец.
Белогоровка сейчас – форпост Луганщины. Там рашисты пытаются еще раз перейти реку, но только рыб кормят… собой. Наши защитники бьют орков, как мух,
– подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что на 11 мая оккупанты активизировались, пытаются прорваться в Северодонецк и захватить полностью Рубежное.
"Пытаются отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Ключевое "стараются". Обстрелы населенных пунктов сверхмощны", – сообщил Гайдай.
Глава Луганской ОВА отметил, что к "дороге жизни" (Лисичанск-Бахмут) россияне пробиться не могут, но 7 километров участки плотно простреливают издалека.
Поэтому эвакуация пока невозможна, гуманитарная ситуация также на грани. "На складах осталось немного гумпомощи. Завезти из-за обстрелов дороги тяжело. Мобильная связь не ловит, Луганщина отрезана от информации извне", – добавил он.
Кроме того, оккупанты выкачали газ на распределительной станции в Новопскове и перекрыли краны. Поэтому через несколько дней весь регион останется без газа.
Ситуация в Луганской области: последние новости
- По состоянию на 11 мая, российские военные продолжали агрессивные действия на Донецком направлении. Их цель сейчас – взять под контроль город Рубежное, а также захватить Лиман и Северодонецк.
- 10 мая также было беспокойно для жителей Луганщины. Вражеские военные 15 раз обстреливали как жилые кварталы, так и инфраструктуру области. В частности, попали в здание специальной областной школы, где учились дети из ООП.
- В течение 9 мая оккупанты обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки полиции. Только за эти сутки враг 22 раза обстрелял села и города региона.
- За сутки 8 мая российские захватчики обстреляли Луганщину 24 раза. Из-за вражеской атаки в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, в их числе – дети.
- Вечером 8 мая россияне в третий раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли погасить пожар, который пылал на площади размером 360 квадратных метров.
- Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага.
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