В Белом доме отреагировали на заявление Пескова о возможной казни двух американцев
Источник:CNN
В Белом доме шокированы циничным заявлением Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что двух американцев, захваченных в плен во время войны России с Украиной, могут казнить.
Подробности рассказал Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности. Он сообщил, что в Белом доме назвали заявление Пескова "ужасным".
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Мы до сих пор пытаемся узнать больше об этих 2 людях (захваченных в плен – 24 канал). Ужасно, что государственный чиновник России даже просто смог допустить смертную казнь для находившихся в Украине американских граждан,
– озвучил реакцию Белого дома Кирби.
Кирби подчеркнул, что не будет пытаться залезть в голову Пескова или Владимира Путина. В то же время, независимо от того реальные или гипотетические перспективы смертной казни для американцев, такие заявления все равно беспокоят.
Что известно о пленных американцах
Граждане США 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хьюин помогали Украине бороться с российскими захватчиками. В июне 2022 года военные пропали без вести в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что они были захвачены в плен русскими захватчиками.
Родные общались с Друке и Хьюином 8 июня. Впоследствии связь исчезла.
В Конгрессе США заявили, что американцы "зарегистрировались в украинской армии". Это означает, что им предоставляется законная защита согласно Женевской конвенции.
Оккупанты уже "приговорили" к смертной казни иностранцев-защитников Украины
В июне 2022 года весь мир поразила новость о том, что боевики на временно оккупированном Донбассе "приговорили" к смертной казни трех иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины. Речь идет о:
- Эйдене Аслине (гражданин Великобритании);
- Шоне Пиннере (гражданин Великобритании);
- Саадуне Брагиме (гражданина Марокко).
В ООН уже заявили, что такие "судебные процессы" над военнопленными приравниваются к военному преступлению.
Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – заявил: он шокирован смертными приговорами. Пленные как военнослужащие ВСУ находятся под защитой Женевской конвенции. Великобритания и Украина сотрудничают, чтобы освободить добровольцев.
Боевики зовут в свои ряды иностранцев
Иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, самопровозглашенный "суд" приговорил к смертной казни. Тем временем Денис Пушилин – главарь российских боевиков на временно оккупированном Донбассе – позволил иностранцам проходить службу во "внутренних войсках МВД".
Сергей Шойгу – министр обороны России – еще раньше сообщал о приблизительно 16 тысячах "добровольцев" с Ближнего Востока. Они якобы "пожелали" приехать и воевать против Украины.
Заметьте – бойцов иностранного легиона "приговорили" к смертной казни: смотрите видео