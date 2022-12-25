Приняла пожарную эстафету от России: в Беларуси загорелся резервуар с нефтепродуктами
25 декабря 2022, 13:49Читати новину українською
В Беларуси произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан". Пожар возник утром 25 декабря в Витебской области.
О возгорании нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" сообщили белорусские спасатели, пишет 24 канал. В результате пожара якобы никто не пострадал.
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Причины возгорания устанавливают
Сообщается, что работа установки, предназначенной для первичного фракционирования нефти и технологический процесс не нарушены. Причина возгорания и ущерба будет определена объектовой комиссией предприятия.
В сообщении говорится, что спасатели ликвидировали возгорание.
В России день пожаров
- В воскресенье, 25 декабря, неспокойно в России, где с утра случилось сразу несколько пожаров и даже был "хлопок". Сначала "хлопок" посетил два важных объекта.
- Первые взрывы прогремели на аэродроме "Халино". Неспокойно там было около 3 часов ночи. Впоследствии местные сообщили о повторных взрывах. Вероятно, что "хлопок" посетил местный железнодорожный вокзал.
- Кроме того, в ночь на 25 декабря вспыхнул ночной клуб во Владивостоке. Пожарная тревога не сработала, а также никто даже не думал эвакуировать людей.
- В конце концов, с утра в станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. Площадь пожара составила более тысячи квадратных километров.