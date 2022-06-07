Белорусская армия начала тренировки по переводу с мирного на военное время

В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Официально, целью таких занятий и школ, является "выполнение мер по переводу с мирного на военное время".

Информацию об изменениях сообщили в Министерстве обороны Белоруссии. Там также добавили, что занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения нового пополнения программы начальной военной подготовки.

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Мероприятия по подготовке войск Беларуси проводятся в соответствии с "планом подготовки Вооруженных Сил по назначению в 2021/2022 учебном году".

Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса тренировок со всеми категориями военнослужащих : подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.

Цель таких собраний – организованное выполнение мероприятий по переводу из мирного на военное время,

– отмечают в минобороны Беларуси.

Важные новости о маневрах белорусской армии – последнее

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют отдельные подразделения вооруженных сил России. Они имеют на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала , что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять.

Очевидцы заметили колонну белорусской техники вблизи границы с Волынской областью.

Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. В то же время в стране проходят лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

В Беларуси опрокидывают военную технику из Гродно ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а из их полигонов Украину обстреливали. Лукашенко не ввел свои войска против ВСУ, но подобная угроза остается. Это подтверждает и наш Генштаб.

В то же время, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять .

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами. С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", запланировано в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине .

Эксперты убеждают, что единственный вариант, при котором Лукашенко может рискнуть напасть – это если наша армия не будет у границы и она будет свободной. Но такого не стоит ждать, ведь ВСУ охраняют границу.

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