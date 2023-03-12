Труп российского "Валеры" на границе: белорусские пограничники снова жалуются на украинцев
На украинско-белорусской границе происходит "психологическая давка" северного соседа. По крайней мере, так ситуацию трактуют белорусские пограничники.
Чиновники ГПСУ повесили на границе макет российского военнослужащего и назвали его "Валерой". Репортаж об этом показали даже на белорусском телевидении, передает 24 Канал.
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Белорусские пограничники снова жалуются
Судя по видео, события происходят на границе Житомирской области. Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов рассказывает, как тяжело ему живется по соседству с украинцами.
По его словам, украинские пограничники повесили российского "Валеру" и сказали, что он якобы убит под Киевом.
Макет российского военного / Скриншот
Это все делается для устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих границу нашего государства,
– заявил Павлов.
Убитый "Валера" на белорусской границе: смотрите видео
Украинцы "запугивают" белорусов: что известно
- Заметим, что белорусские пограничники уже не в первый раз жалуются своему командованию на "провокации" со стороны украинских военных.
- Недавно белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских с помощью "жестов".
- Отмечают, что первый случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка" в Черниговской области.
- Тогда же так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что "отмечаются частые случаи "провокаций" с украинской стороны".
- Впоследствии белорусские охранники границы жаловались на то, что украинские бойцы пройдут пограничную территорию. Они до сих пор делают вид, что не понимают, зачем это делается.
- Также Пограничный комитет Беларуси опубликовал видеодоказательство, как украинцев запугивают белорусов. На нем видно, что один из украинских пограничников показывает средние пальцы в сторону северного соседа.
- Добавим, что по состоянию на 11 марта в Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная. Враг продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Белоруссии. В то же время не зафиксировано формирование наступательных группировок.