"Что с е**лом": белорусские пограничники жалуются, что украинские "провоцируют их" жестами
Источник:Петр Андрющенко
Белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских. Делают это наши бойцы вроде бы с помощью "жестов".
Причем белорус показал видео, на котором видно, какие "оскорбительные жесты" показывали им наши военные. Также он отметил, что последний случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка".
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Как наши пограничники "провоцируют" белорусов
Отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны. Последний случай был в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка": оскорбительные жесты, угрожающие в направлении пограничников,
– заявил так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси.
Но он в стиле Лукашенко заверил, что якобы белорусские сотрудники подразделения пограничного контроля "на провокации" не поддаются, несут службу "пристально" и готовы к разным "возможным действиям".
Какие "угрожающие" жесты показывали наши пограничники: смотрите смешное видео
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это день видеоанекдотов от оккупантов.
Прям вообразил количество восклицаний через границу с нашей стороны: "Ру*ня, что с е**лом?". Также свирепый смех. Пожалуй, приятного мало. А в ответ можешь только ничего. Нервничают,
– отметил чиновник.
Стоит сказать, что пункт пропуска через государственную границу Украины "Добрянка" (с белорусской стороны – "Поддобрянка") расположен в Черниговской области.
Что происходит на белорусской границе
- Россияне неоднократно страшили украинцев наступлением со стороны Белоруссии. Так, Лукашенко периодически показательно проводит обучение и встречается с российским диктатором.
- Буквально 4 января глава Госпогранслужбы Украины оценил вероятность наступления оккупантов из Беларуси в этом месяце. Он сказал, что есть угроза.
- По словам Сергея Дейнеко, на территории Беларуси находятся более 10 тысяч военных страны-террористки.
- Однако генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что наши Силы обороны заминировали немалые территории вдоль границы с Беларусью. По его словам, вся граница с той стороны – это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти, нужны усилия.