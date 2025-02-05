Беларусь начала экспорт реактивных БпЛА с функцией камикадзе

Беларусь неожиданно начала производить реактивные БпЛА с опцией камикадзе, что уже привлекло внимание международного сообщества. Эти дроны были замечены в Демократической Республике Конго, где их захватили боевики движения "М23".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Беларусь неожиданно сделала шаг в развитие военной авиации, наладив производство реактивных беспилотных летательных аппаратов с опцией камикадзе.

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Беларусь начала поставки реактивных БпЛА с камикадзе

Эти дроны, в частности, были замечены в Демократической Республике Конго (ДРК), где боевики движения "М23" захватили значительное количество авиатехники, в частности белорусские БпЛА "Беркут-ВМ", которые могут быть использованы как дроны-камикадзе.

Первые показы белорусских реактивных дронов состоялись еще в 2021 году во время выставки MILEX в Минске, где было заявлено о возможности их использования в качестве мишеней для тренировок ПВО.

Однако новости об их применении в реальных боевых действиях в ДРК, в частности как части арсенала "М23", стали настоящим сюрпризом. Кроме того, сообщается, что для этих беспилотников использовали китайские реактивные двигатели Swiwin SW300B, что еще больше добавляет интриги вокруг производственных возможностей белорусского ВПК.

Этот факт вызывает вопросы относительно возможных дальнейших поставок белорусских БпЛА, но вероятность, что Минск будет активно поставлять их в Россию, остается низкой из-за потребности в экспортных доходах.

Однако появление таких дронов на международных рынках ставит под сомнение ситуацию с безопасностью, особенно учитывая возможные новые вызовы для других стран, в частности в Африке и других конфликтах.