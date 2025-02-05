Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defence Express. Білорусь несподівано зробила крок у розвиток військової авіації, налагодивши виробництво реактивних безпілотних літальних апаратів з опцією камікадзе.

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Білорусь почала поставки реактивних БпЛА з камікадзе

Ці дрони, зокрема, були помічені в Демократичній Республіці Конго (ДРК), де бойовики руху "М23" захопили значну кількість авіатехніки, зокрема білоруські БпЛА "Беркут-ВМ", які можуть бути використані як дрони-камікадзе.

Перші покази білоруських реактивних дронів відбулися ще у 2021 році під час виставки MILEX у Мінську, де було заявлено про можливість їх використання як мішеней для тренувань ППО.

Однак новини про їх застосування у реальних бойових діях у ДРК, зокрема як частини арсеналу "М23", стали справжнім сюрпризом. Окрім того, повідомляється, що для цих безпілотників використовували китайські реактивні двигуни Swiwin SW300B, що ще більше додає інтриги навколо виробничих можливостей білоруського ВПК.

Цей факт викликає питання щодо можливих подальших поставок білоруських БпЛА, але ймовірність, що Мінськ буде активно постачати їх до Росії, залишається низькою через потребу в експортних доходах.

Проте поява таких дронів на міжнародних ринках ставить під сумнів безпекову ситуацію, особливо з огляду на можливі нові виклики для інших країн, зокрема в Африці та інших конфліктах.