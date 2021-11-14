Белорусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов, – пограничники Польши
Источник:Польская пограничная служба
В польской пограничной службе убеждены, что в ближайшее время мигранты попытаются серьезно атаковать границу. Нелегалы получают от белорусских спецслужб необходимое оборудование.
Польские пограничники зафиксировали увеличение численности белорусских силовиков на границе с Польшей. Также заметили суматоху среди мигрантов.
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Силовики дают мигрантам оружие
На границу прибыли белорусские телевизионщики, а наряду с тем силовики дают нелегалам газ и оружие. Из-за этого в польской пограничной службе предположили, что атака мигрантов может произойти уже в ближайшее время, возможно даже в ближайшие часы.
Мы видим, что (белорусская – 24 канал) сторона сегодня готовится к крупной попытке пересечения границы. Наши силы готовы к действиям,
– заявили в погранслужбе.
Также пограничники заметили, что в лагере мигрантов стало меньше палаток. Польская сторона убеждена, что это еще одно доказательство намерений мигрантов атаковать границу под опекой белорусских силовиков.
Ситуация на границе Польши и Беларуси: последние новости
- Ранее в Польше сообщали, что для наступления на границу мигранты получают топоры и кусачки от белорусских силовиков.
- На границе есть первая жертва за неделю миграционного кризиса с польской стороны – 13 ноября от огнестрельного ранения погиб военный.
- В ночь на 14 ноября около 50 мигрантов прорвались через границу, однако 22 из них поймали. Все пойманные являются гражданами Ирака. Всего за ночь зафиксировали 223 попытки пересечь границу.