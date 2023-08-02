Спланированные действия и разведка: пойдет ли Беларусь дальше после прорыва границ Польши

К вечеру 1 августа Минобороны Польши заявило, что 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи. Это могли быть четко спланированные действия для разведки.

Это 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. В настоящее время очень важна четкая и сильная реакция самой Польши и непосредственно НАТО.

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Что могли искать

Неизвестно какое именно оборудование было установлено на данных вертолетах, подчеркнул Селезнев. Впрочем, можно предположить, что они исследовали станции тактической разведки, зашедшие на территорию Польши. Или искали системы РЭБ, или другое оборудование, которое сейчас перемещается к восточным границам Польши для усиления защиты от Беларуси.

"Это происходит при условии заранее спланированных мер. Надо иметь четкие позиции, которые в свое время продемонстрировало правительство Турции, уничтожив российский самолет, пересекший воздушное пространство их страны. Было несколько предупреждений, они не сработали, затем к действиям приступили соответствующие турецкие структуры", – напомнил военный эксперт.

Кроме этого вертолеты могли проводить разведку и доразведку местности для того, чтобы выявить вероятные пути продвижения вглубь территории Польши для вагнеровских отрядов.

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Какая реакция НАТО

Сначала польское Минобороны не подтвердило информацию о пересечении границы белорусскими вертолетами. Впрочем, вечером заявило об обратном. Вертолеты летели на очень малой высоте, из-за чего радиолокационные системы сначала их не заметили.

Ситуация удивительная, но безопасностью Польши должны заниматься их структуры. Мы должны понимать, что Россия не остановится перед какими-либо провокациями. Накопление соответствующих ресурсов – тех же вагнеровцев – очень опасный прецедент. Это создает угрозу Польше и Литве,

– подчеркнул Селезнев.

НАТО уже проинформировали об инциденте. Представители Минобороны США отметили, что "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО" и будут работать с союзниками, чтобы обеспечить безопасность.

"Отсутствие действенной реакции побуждает противника совершать более дерзкие и рискованные действия. Чего им бояться если не было реакции – можно идти дальше. Логика Путина: идти до того, пока не получит существенную пощечину ответ. Тогда они становятся "ласковыми" и рассказывают о готовности к переговорам", – резюмировал военный эксперт.

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