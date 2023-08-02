Белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство Польши: какова реакция Пентагона

В США отреагировали на пересечение белорусскими вертолетами пространства страны НАТО. Говорят, что будут гарантировать Варшаве безопасность.

Утром 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши над Беловежей. Министерство обороны США убеждает, что будет работать с союзниками над ситуацией с безопасностью. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает 24 Канал.

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О чем заявили американские военные

Конкретики в заявлении не было: в нем подчеркнули приверженность общей безопасности, но не указали шаги, которые предпримут, чтобы защитить Польшу. Напомним, Польша является страной – членом НАТО.

Мы и дальше будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный дюйм НАТО оставался в безопасности,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Однако пока "дополнительных изменений" в силах НАТО нет. Патрик Райдер посоветовал обратиться в польское минобороны относительно обороны этой страны.

Смотрите на карте, где расположена Беловежа в Польше

Как видим, Беларусь совсем рядом.

Что известно о ситуации в Польше на данный момент