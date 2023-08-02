Белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство Польши: какова реакция Пентагона
В США отреагировали на пересечение белорусскими вертолетами пространства страны НАТО. Говорят, что будут гарантировать Варшаве безопасность.
Утром 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши над Беловежей. Министерство обороны США убеждает, что будет работать с союзниками над ситуацией с безопасностью. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает 24 Канал.
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О чем заявили американские военные
Конкретики в заявлении не было: в нем подчеркнули приверженность общей безопасности, но не указали шаги, которые предпримут, чтобы защитить Польшу. Напомним, Польша является страной – членом НАТО.
Мы и дальше будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный дюйм НАТО оставался в безопасности,
– подчеркнул представитель Пентагона.
Однако пока "дополнительных изменений" в силах НАТО нет. Патрик Райдер посоветовал обратиться в польское минобороны относительно обороны этой страны.
Смотрите на карте, где расположена Беловежа в Польше
Как видим, Беларусь совсем рядом.
Что известно о ситуации в Польше на данный момент
- Утром 1 августа над польским селом Беловежа местные увидели два вертолета с белорусскими флагами на боку. Они летели очень низко, на высоте 200 – 300 метров, поэтому некоторые поляки беспокоились, что воздушное судно влетит в их дом.
- Министерство обороны Польши подтвердило пересечение воздушного пространства белорусами только под вечер. В ведомстве сказали, что вертолеты специально взяли малую высоту, чтобы не быть замеченными радиолокационными системами, поэтому подтверждения пришлось ждать.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об инциденте в НАТО и приказал усилить охрану границы. МИД Польши вызвал белорусских дипломатов.
- В Беларуси заявили, что не пересекали польское пространство, якобы это было "надумано" – однако назвали количество вертолетов. "Белорусский Гаюн" указывает, что вертолеты могли охранять Лукашенко, а прорыв границы мог быть случайным.
- 1 августа непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поляки должны благодарить его за "сдерживание" вагнеровцев. Мол, если бы не он, то Польше было бы несдобровать.