Белорусский батальон зачистил траншеи вдоль "дороги жизни" на Бахмут: видео боев

Белорусский батальон "Тэрор", воюющий на стороне Украины, выполнил важную задачу на Бахмутском направлении. Военным удалось зачистить траншеи вдоль дороги жизни на Бахмут.

Белорусский батальон получил задачу зачистить линию траншей вдоль "дороги жизни" на Бахмут, контролируемую россиянами. Бойцы должны были продвинуться к блиндажу оккупантов и уничтожить личный состав врага.

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Белорусский батальон закрепился на стратегически важном рубеже

В итоге бойцы белорусского батальона выполнили задание, заняв позиции на стратегически важном рубеже.

Также военные опубликовали видео, как выполняли задания. На кадрах видны последствия сражения между белорусскими бойцами и российскими оккупантами.

Кадры показывают значительные повреждения техники и многочисленные потери, вероятно, принадлежащие российским войскам. На видео, снятом как дроном, так и самими бойцами, видно, как белорусские войска продвигаются по полю, усеянному заброшенной техникой.

Используя гранаты и стрелковое оружие, бойцы белорусского батальона успешно выкурили оккупантов.

Как белорусский батальон зачистил траншеи вдоль "дороги жизни" на Бахмут: видео (18+)

Команда DeepState опубликовала координаты места, о котором говорится в сообщении белорусского батальона. Речь идет о дороге, ведущей из Часового Яра через Хромово на Бахмут.

Показываем на карте место, где белорусский батальон зачистил окопы

Что известно о белорусском батальоне