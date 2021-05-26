Белорусский самолет "Минск – Барселона" с позором завернули из ЕС

Польша не впустила в свое авиационное пространство самолет компании "Белавиа", который направлялся из Минска в Барселону. Дело в том, что Евросоюз запретил авиаперевозчикам Беларуси летать на свою территорию из-за задержания Романа Протасевича.

Так, самолет был вынужден кружить над Кобрином, что в Брестской области. Все, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу для посадки.

Кстати Лукашенко обвинил Львов и Киев, которые якобы не хотели принять "заминированный" самолет Ryanair

По данным Flightradar, рейс "Минск – Барселона" вылетел в 13:30, однако покинуть Беларусь не смог. Вероятно, самолет будет возвращаться в аэропорт отправления.

Другой белорусский самолет пропустили

Другие самолеты, которые направлялись в направлении Польши, пропускали в ее воздушное пространство, пишет "РБК-Украина". Например, возле рейса "Минск – Барселона" пролетел и пересек польскую границу рейс "Белавиа" "Минск – Варшава".

Почему самолет не пустили в ЕС

Польское агентство гражданской авиации заявило, что самолет "Белавиа" не пропустили через польскую границу, потому что Франция запретила ему заходить в свое воздушное пространство. Поэтому перелет из Минска в Барселону был невозможным.

Ранее Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Все из-за инцидента с вынужденной посадкой Ryanair в Минске. Кстати, ряд европейских компаний отказались летать через Беларусь. Украина тоже закрыла авиасообщение с Беларусью.

Что этому предшествовало