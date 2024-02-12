Спасенные жизни: "Белые ангелы" эвакуировали из прифронтового села женщину с тремя детьми

"Белые ангелы" успешно эвакуировали троих детей и их мать из прифронтового села Желанное. Эвакуация проходила в ускоренном темпе, поскольку был высокий риск авиационных ударов.

Эвакуационная группа полиции "Белый ангел" вывезла мать и троих детей из прифронтового села Желанное. Сейчас семья в безопасности.

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Как происходила эвакуация

Эвакуация происходила в ускоренном темпе, потому что из-за солнечной погоды была высокая угроза применения авиационных ударов,

– отмечают в сообщении.

Правоохранители рассказали, что раньше детям приходилось постоянно бегать в подвал, ведь оккупанты часто били по домам местных жителей.

Спасенные дети / фото Национальной полиции Украины

Правоохранители из "Белого ангела" отмечают, что остается вывезти 22 ребенка из 9 населенных пунктов Марьинской и Очеретинской территориальных общин.

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