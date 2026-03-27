Эти сообщения опубликовал Белый дом в соцсети X.
Что опубликовал Белый дом?
На размытых кадрах можно узнать фигуры президента США Дональда Трампа в красной кепке и вице-президента Джей Ди Вэнса. Однако изображения намеренно искажены и выглядят как мозаика из больших пикселей.
Кроме этого, администрация обнародовала короткий видеоролик без звука. В нем появляется и исчезает логотип Белого дома. Никаких объяснений относительно содержания или цели таких публикаций не предоставили.
В соцсетях пользователи активно обсуждают странный контент. Пока официальных комментариев от администрации Белого дома не было.
Странные изображения, которые опубликовал Белый дом / Фото Белого дома
Что известно о других странных публикациях Белого дома?
Ранее в видео Белый дом соединил отрывки из популярных фильмов и сериалов, создав своеобразную "кинематографическую нарезку". Они имела целью подчеркнуть идею "американской справедливости". Однако пользователи соцсетей и сами актеры восприняли ролик критически, указывая на пропагандистский характер контента.
Белый дом представил серию шуточных валентинок ко Дню влюбленных. В них объединены политические аллюзии и мемы. Среди них: сердечко с Гренландией и подпись о "расстановке точек над і", шуточная валентинка с Мадуро. Также было изображено послание, имитирующее указ Трампа и насмехается над демократами, используя гиперболизированные сравнения и цифры, связанные с его президентством.