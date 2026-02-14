Мемные валентинки опубликованы на странице Белого дома в X.
Смотрите также Любовь не имеет срока годности, – звезды поздравляют с Днем влюбленных и делятся теплыми фото
Какие валентинки опубликовал Белый дом?
В Белом доме опубликовали подборку валентинок ко Дню влюбленных. Одна из них изображает остров Гренландию в сердечке с подписью "Время расставить точки над "і" в наших отношениях".
На другой валентинке связанный Мадуро с подписью о "захвате сердца". Также есть валентинка с указом Трампа якобы к партнеру. В указе снова обыгрываются числа 45 и 47 – порядок президентства Трампа.
Последняя опубликованная валентинка насмехается над демократами.
"Моя любовь к тебе такая же сильная, как любовь демократов к нелегальным пришельцам. Я бы пролетел 1573 миль, чтобы выпить с тобой", – написано на ней.
Белый дом опубликовал шуточные валентинки
Принц и принцесса Уэльские поделились поздравлением по случаю Дня святого Валентина
Королевская пара показала снимок с их отдыха на природе. Фотография была сделана в апреле прошлого года, неподалеку от их дома в Норфолке.
Кейт Миддлтон позировала в кофточке с воротничком и жакете, а принц Уильям – в рубашке и свитере. Ранее этого фото не было в сети.