Мемные валентинки опубликованы на странице Белого дома в X.

Какие валентинки опубликовал Белый дом?

В Белом доме опубликовали подборку валентинок ко Дню влюбленных. Одна из них изображает остров Гренландию в сердечке с подписью "Время расставить точки над "і" в наших отношениях".

На другой валентинке связанный Мадуро с подписью о "захвате сердца". Также есть валентинка с указом Трампа якобы к партнеру. В указе снова обыгрываются числа 45 и 47 – порядок президентства Трампа.

Последняя опубликованная валентинка насмехается над демократами.

"Моя любовь к тебе такая же сильная, как любовь демократов к нелегальным пришельцам. Я бы пролетел 1573 миль, чтобы выпить с тобой", – написано на ней.

