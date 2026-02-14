Мемні валентинки опубліковані на сторінці Білого дому у X.
Дивіться також Любов не має терміну придатності, – зірки вітають з Днем закоханих і діляться теплими фото
Які валентинки опублікував Білий дім?
У Білому домі опублікували підбірку валентинок до Дня закоханих. Одна з них зображує острів Гренландію у сердечку з підписом "Час розставити крапки над "і" у наших стосунках".
На іншій валентинці зв'язаний Мадуро з підписом про "захоплення серця". Також є валентинка з указом Трампа нібито до партнера. В указі знову обігруються числа 45 і 47 – порядок президентства Трампа.
Остання опублікована валентинка насміхається над демократами.
"Моя любов до тебе така ж сильна, як любов демократів до нелегальних прибульців. Я б пролетів 1573 миль, щоб випити з тобою", – написано на ній.
Білий дім опублікував жартівливі валентинки
Принц та принцеса Уельські поділилися привітанням з нагоди Дня святого Валентина
Королівська пара показала знімок з їхнього відпочинку на природі. Фотографія була зроблена у квітні минулого року, неподалік їхнього будинку в Норфолку.
Кейт Міддлтон позувала у кофтинці з комірцем та жакеті, а принц Вільям – у сорочці й светрі. Раніше цього фото не було в мережі.