Мемні валентинки опубліковані на сторінці Білого дому у X.

Які валентинки опублікував Білий дім?

У Білому домі опублікували підбірку валентинок до Дня закоханих. Одна з них зображує острів Гренландію у сердечку з підписом "Час розставити крапки над "і" у наших стосунках".

На іншій валентинці зв'язаний Мадуро з підписом про "захоплення серця". Також є валентинка з указом Трампа нібито до партнера. В указі знову обігруються числа 45 і 47 – порядок президентства Трампа.

Остання опублікована валентинка насміхається над демократами.

"Моя любов до тебе така ж сильна, як любов демократів до нелегальних прибульців. Я б пролетів 1573 миль, щоб випити з тобою", – написано на ній.

